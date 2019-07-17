Laços de sangue

Pai e filho são presos durante operação da polícia em Vila Velha

Manoel Messias Miguel do Nascimento, 52, foi preso por assassinato. Já o filho dele, Miclei Maciel Nascimento, 29, foi detido em flagrante após a polícia encontrar várias armas e munições na casa dele

Publicado em 17 de julho de 2019

Pai e filho foram presos na manhã desta quarta-feira (17), em Xuri, Vila Velha. O vaqueiro Manoel Messias Miguel do Nascimento, 52 anos, foi preso por assassinato de Ariones do Nascimento Júnior, no dia 25 de junho. Já o filho dele, Miclei Maciel Nascimento, 29, foi detido em flagrante após a polícia encontrar várias armas e munições na casa de Miclei.

Segundo o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, no dia do assassinato, Manoel e um comparsa foram até a casa da vítima, Ariones, em um táxi com placas da Serra. O taxista ficou aguardando os dois suspeitos, que entraram na residência e deram tiros contra Ariones, um deles na cabeça. A vítima foi assassinada na sala de casa.

Um irmão da vítima, que mora próximo a Ariones, percebeu que havia algo estranho na casa do irmão assim que os criminosos entraram no local, por isso chamou a polícia e perseguiu os suspeitos após deixarem o local. “Os militares alcançam os suspeitos após a localização dada pelo irmão. Manoel e um comparsa dispararam contra os três policiais militares, mas conseguiram escapar por um matagal após pararem o táxi, que ficou marcado pelos disparos”, afirmou o delegado.

O taxista prestou depoimento e negou envolvimento com o crime, dizendo que não sabia que cometeriam um crime. Sobre a motivação do assassinato, o delegado disse que ainda está sendo apurado. “A primeira linha é de que a vítima devia R$ 300 a Manoel. Já a segunda vertente, é de que Ariones estaria praticando pequenos furtos e roubos nos sítios da região de Xuri, zona rural, e por isso estaria incomodando”, explicou Trindade.

Na operação realizada pela DHPP Vila Velha, em parceria com a Guarda Municipal de Vila Velha, Manoel foi preso em casa, na localidade de Xuri. Ele já esteve preso quatro vezes por roubo e uma por furto, ficando preso até 2016.

Na mesma operação, policiais e agentes foram à casa do filho de Manoel, Miclei, onde foram apreendidas armas no interior da casa e em um galinheiro. Foram encontradas duas espingardas calibre 36, uma de cano duplo calibre 28, um revólver calibre 32, uma mira a laser, 31 munições e três de fabricação caseira. Uma máscara também foi usada no dia do assassinato, semelhante à que foi encontrada na casa de Miclei.

Miclei já esteve detido por porte de munição ilegal em 2018, portando mais de 600 munições. “São criminosos de alto grau de periculosidade. Ambos possuem passagens pela polícia. Agora, vamos continuar as investigações para localizar o outro indivíduo envolvido”, afirmou o delegado.





