Pai e filho são baleados por motociclista em Cariacica

Um homem e o filho dele, de 13 anos, foram atingidos a tiros na noite desta quinta-feira (21), em Cariacica. Os dois foram encaminhados para hospitais de Vitória.