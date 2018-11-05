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Latrocínio

Pai é assassinado na frente da filha em São Mateus

Menina de 8 anos presenciou quando o pai foi assaltado e morto por dois criminosos em Córrego Grande de Cima, zona rural

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 15:27
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Uma menina de apenas 8 anos presenciou quando o pai, um homem de 27 anos, foi assaltado e morto por dois criminosos, em Córrego Grande de Cima, zona rural de São Mateus, região Norte do Estado. O crime aconteceu na noite de sábado (3), por volta de 22h30. Quando os acusados foram embora, a criança pediu ajuda e depois entrou em estado de choque.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição esteve no local do crime e encontrou o corpo de Uelson Matos de Jesus caído no chão e com uma perfuração de arma de fogo na cabeça. Uma testemunha contou que uma criança bateu na porta de sua casa e disse que ela e o pai haviam sido abordados por dois homens em uma moto, que anunciaram um assalto. Ela ainda contou que os acusados roubaram o celular e a carteira do seu pai e, em seguida, atiraram nele.
Depois, os suspeitos fugiram e a menina pediu ajuda em uma propriedade próxima. Ainda segundo a PM, a criança estava em estado de choque e não foi possível colher seu depoimento. Ela foi entregue para a mãe. Buscas foram realizadas na região, mas os criminosos não foram encontrados.
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic). Outras informações, não seriam passadas, no momento, para não atrapalharem o andamento das investigações.
Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
 
 

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