Home
>
Polícia
>
Pai de jovem morto durante ação policial em Cariacica contesta versão

Pai de jovem morto durante ação policial em Cariacica contesta versão

Segundo a PM, jovem foi baleado por ter reagido a uma ação policial, atirando contra a guarnição; família diz que o rapaz não tinha envolvimento com o crime