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Estupro de vulnerável

Pai confessa à polícia que abusou da filha de 7 anos em Vila Velha

Homem foi preso no último domingo (28) e relatou que abusos ocorreram na quarta (24), quinta (25) e sexta-feira (26)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 mai 2023 às 11:26

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 11:26

Um homem de 26 anos foi preso após confessar a policiais militares ter abusado sexualmente da própria filha, uma menina de 7 anos, em Vila Velha. Os abusos aconteceram na quarta (24), quinta (25) e sexta-feira (26), mas o suspeito só foi detido no domingo (28). O nome do pai da criança e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para não identificar a vítima.
Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a mãe da menina contou que na noite da última sexta-feira, ao chegar em casa, foi chamada pela filha para conversar em particular. Foi quando a criança disse que o pai aproveitava que a companheira não estava na residência e a levava para o quarto do casal, onde apagava as luzes e a cobria com uma coberta, enganando a menina para que beijasse o órgão genital dele.
O abuso teria acontecido em três ocasiões, dias consecutivos. A mulher confrontou o companheiro, que confessou e pediu que ela não contasse para ninguém, pois ele estaria arrependido.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe da criança afirmou que ficou em choque e não sabia o que fazer. Ela pediu que o companheiro fosse embora e se entregasse à polícia.
Somente após entrar em contato com sua irmã é que a mulher acionou a Polícia Militar no domingo (28). No momento que os policiais colhiam as informações, o suspeito apareceu e confessou o crime.
O homem foi encaminhado à Delegacia Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, e o Conselho Tutelar de Vila Velha foi acionado. 
Procurada para informar sobre autuação do suspeito, a Polícia Civil confirmou que a ocorrência foi entregue no Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde os procedimentos iniciais foram adotados. Segundo a corporação, o caso encaminhado para investigação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e não há detalhes que possam ser divulgados, neste momento.

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