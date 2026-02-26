Crime em Sooretama

Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 15 anos no Norte do ES

Abusos teriam ocorrido por três anos, desde que a vítima tinha 12; denúncia foi feita com a ajuda de uma tia

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:33 - Atualizado há uma hora

Um homem de 40 anos foi preso, suspeito de estuprar a enteada de 15 anos, no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, os abusos ocorriam há cerca de três anos, desde que a vítima tinha apenas 12 anos. A prisão foi realizada no último domingo (22), após uma das tias da adolescente ajudar a denunciar o padrasto.

A adolescente relatou aos policiais que os assédios e as tentativas de abuso eram constantes. Segundo seu depoimento, o homem se aproximava frequentemente e tentava tocar em suas partes íntimas. A vítima contou que ele chegava a oferecer dinheiro e afirmava que ela seria "amante" dele, dizendo que deixaria a mãe dela para ficarem juntos.

Além da violência física, o suspeito exercia pressão psicológica para que a menina permanecesse em silêncio. Em uma das ocasiões, ele tentou invadir o quarto da adolescente durante a noite enquanto ela dormia.

O crime foi descoberto depois que o homem tentou beijar a enteada à força. Ela conseguiu escapar e correu para a casa de uma tia em busca de ajuda. Lá, a menina revelou tudo o que sofria e afirmou que a mãe não tinha conhecimento dos fatos. Ao notar marcas no corpo da sobrinha, a tia a levou diretamente à delegacia para formalizar a denúncia.

O suspeito foi encontrado e detido em sua residência. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta