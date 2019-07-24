Padrasto é preso suspeito de abusar de enteada em João Neiva

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:51
Um homem de 54 anos foi preso nesta terça-feira (23), em João Neiva, região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente da enteada. A vítima, uma criança de 7 anos, contou para a mãe que o padrasto praticava atos libidinosos com ela. O suspeito era casado com a mãe da vítima e foi detido no bairro onde mora.
O padrasto foi detido após a Justiça expedir um mandado de prisão contra ele, que foi cumprido pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar. Ao Gazeta Online, o delegado Vinicius Gadiolli, titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, disse que o inquérito ainda não foi concluído.
Ainda segundo o delegado, o suspeito estava viajando e, assim que retornou para a cidade, foi preso. Como o inquérito ainda não foi concluído, o homem ainda não foi autuado, mas é investigado pela prática de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.
Sobre as investigações, o delegado explicou que diante do resultado negativo dos exames feitos pela vítima, o depoimento da criança e das testemunhas foi fundamental para garantir a prisão do acusado.
A Polícia Civil deve concluir o inquérito nos próximos dias, quando novas testemunhas devem ser ouvidas. O delegado ressaltou ainda a importância de sempre procurar a polícia em casos semelhantes.
“A orientação nesses casos é para que tomando conhecimento do fato, a família procure a polícia para que se inicie uma investigação. É importante também ficar sempre atento ao comportamento da criança”, orienta.
