Padrasto é preso suspeito de abusar de enteada em João Neiva

Criança contou para a mãe o que estava acontecendo dentro de casa. A polícia foi acionada e iniciou as investigações

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:51 - Atualizado há 6 anos

Caso foi registrado na Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol

Um homem de 54 anos foi preso nesta terça-feira (23), em João Neiva, região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente da enteada. A vítima, uma criança de 7 anos, contou para a mãe que o padrasto praticava atos libidinosos com ela. O suspeito era casado com a mãe da vítima e foi detido no bairro onde mora.

O padrasto foi detido após a Justiça expedir um mandado de prisão contra ele, que foi cumprido pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar. Ao Gazeta Online, o delegado Vinicius Gadiolli, titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, disse que o inquérito ainda não foi concluído.

O inquérito ainda está sendo finalizado. Nós ouvimos a vítima, que é enteada do suspeito, ouvimos também a mãe, além de algumas testemunhas. Diante dos fatos, pedimos a prisão temporária do acusado e com o apoio da Polícia Militar conseguimos efetuar a prisão dele •

Ainda segundo o delegado, o suspeito estava viajando e, assim que retornou para a cidade, foi preso. Como o inquérito ainda não foi concluído, o homem ainda não foi autuado, mas é investigado pela prática de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.

Sobre as investigações, o delegado explicou que diante do resultado negativo dos exames feitos pela vítima, o depoimento da criança e das testemunhas foi fundamental para garantir a prisão do acusado.

A vítima, até por conta da sua idade, não soube precisar desde quando começaram os abusos. Tão logo que a mãe tomou conhecimento procurou a polícia e iniciamos as investigações. A criança foi encaminhada para exames que deram negativos, porém, como esse tipo de crime acontece de forma clandestina, e nesse caso não teve conjunção carnal, a gente vai pela contundência do depoimento da vítima e das testemunhas Delegado •

A Polícia Civil deve concluir o inquérito nos próximos dias, quando novas testemunhas devem ser ouvidas. O delegado ressaltou ainda a importância de sempre procurar a polícia em casos semelhantes.

“A orientação nesses casos é para que tomando conhecimento do fato, a família procure a polícia para que se inicie uma investigação. É importante também ficar sempre atento ao comportamento da criança”, orienta.

