Mãe descobriu

Padrasto é preso por filmar a enteada de 12 anos tomando banho em Cariacica

A mãe da adolescente encontrou o vídeo quando mexia no celular do marido e acionou a Polícia Militar

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:45

Um homem de 31 anos acabou preso após filmar a própria enteada, de 12 anos, nua enquanto tomava banho. A mãe da menina, uma mulher de 30 anos, encontrou as imagens no celular do marido e o denunciou. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (7), em Cariacica. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela mulher, que estava visivelmente emocionada quando os policiais chegaram. Ela contou que mexia no telefone do marido quando viu o vídeo com a sua filha. A adolescente acabou sendo filmada pelo suspeito pela báscula do banheiro.

Ao ser questionado pela esposa sobre as imagens, o suspeito afirmou ser “doente”. Para os militares, ele ainda confessou que tinha cinco pés de maconha dentro de casa. Os militares apreenderam a droga e ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e filmar ou registrar, por qualquer meio, cena pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, majorado por ter autoridade sobre a vítima. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta