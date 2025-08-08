Home
>
Polícia
>
Padrasto é preso por filmar a enteada de 12 anos tomando banho em Cariacica

Padrasto é preso por filmar a enteada de 12 anos tomando banho em Cariacica

A mãe da adolescente encontrou o vídeo quando mexia no celular do marido e acionou a Polícia Militar

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:45

Um homem de 31 anos acabou preso após filmar a própria enteada, de 12 anos, nua enquanto tomava banho. A mãe da menina, uma mulher de 30 anos, encontrou as imagens no celular do marido e o denunciou. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (7), em Cariacica. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Recomendado para você

Caso aconteceu na última quinta-feira (7), quando dois suspeitos passaram de moto atirando

Jovem e dois adolescentes são baleados durante ataque em Vila Velha

Policiais chegaram ao local após denúncia de moradores e impediram que o homem fosse morto; suspeitos fugiram, mas um deles foi preso

Prestes a ser executado por traficantes, homem é salvo pela polícia na Serra

Adílio Francisco Bitencort, de 68 anos, foi encontrado sem vida no local na tarde de quinta-feira (7); polícia apura causa da morte

Corpo de homem é encontrado boiando perto da Ilha do Gambá, em Piúma

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela mulher, que estava visivelmente emocionada quando os policiais chegaram. Ela contou que mexia no telefone do marido quando viu o vídeo com a sua filha. A adolescente acabou sendo filmada pelo suspeito pela báscula do banheiro.

Ao ser questionado pela esposa sobre as imagens, o suspeito afirmou ser “doente”. Para os militares, ele ainda confessou que tinha cinco pés de maconha dentro de casa. Os militares apreenderam a droga e ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e filmar ou registrar, por qualquer meio, cena pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, majorado por ter autoridade sobre a vítima. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais