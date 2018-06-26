Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada na Serra

De acordo com a criança, os abusos aconteciam sempre que a mãe saía de casa e a deixava sozinha com o padrasto, que trabalhava por escala e costumava ficar na residência com a criança ao longo do dia.

A mãe da menina relatou que percebeu que havia algo de errado com a filha quando chegou em casa do trabalho e foi tomar banho juntamente com ela, como faziam de maneira frequente. No banheiro, a mãe notou que a criança não vestia a calcinha. Estranhando a situação, a mãe questionou o motivo da filha não estar usando a peça. Depois de muita insistência, a menina começou a chorar e acabou contando que tinha tido suas partes íntimas tocadas pelo próprio padrasto. Foi quando a mãe foi olhar a calcinha que a filha havia utilizado durante o dia e atestou que havia sangue.