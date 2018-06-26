Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada na Serra

Um operador de produção de 35 anos foi preso na manhã desta terça-feira (26), na Serra, acusado de ter abusado sexualmente da enteada de apenas 4 anos de idade. O abuso mais recente aconteceu no dia 17 de abril de 2018.
O acusado, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, foi detido pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) enquanto estava trabalhando.
De acordo com a criança, os abusos aconteciam sempre que a mãe saía de casa e a deixava sozinha com o padrasto, que trabalhava por escala e costumava ficar na residência com a criança ao longo do dia.
A mãe da menina relatou que percebeu que havia algo de errado com a filha quando chegou em casa do trabalho e foi tomar banho juntamente com ela, como faziam de maneira frequente. No banheiro, a mãe notou que a criança não vestia a calcinha. Estranhando a situação, a mãe questionou o motivo da filha não estar usando a peça. Depois de muita insistência, a menina começou a chorar e acabou contando que tinha tido suas partes íntimas tocadas pelo próprio padrasto. Foi quando a mãe foi olhar a calcinha que a filha havia utilizado durante o dia e atestou que havia sangue.
Apesar da pouca idade, o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, contou que a menina foi precisa no depoimento e transmitiu detalhes sobre os abusos que sofria.
O acusado será encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha. Além das declarações da vítima, relatório psicossociais comprovaram as práticas criminosas.