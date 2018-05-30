Padrasto é pego no flagra estuprando enteada em Cariacica

Em depoimento à polícia, acusado confessou abuso sexual contra criança de 5 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Acusado de estupro, um marmorista que completou 59 anos de idade nesta terça-feira (29), teve que comemorar a nova idade atrás das grades. O homem foi pego em flagrante pela esposa enquanto abusava da filha dela, de apenas 5 anos.

A mãe da vítima, uma dona de casa de 37 anos, morava com o acusado havia três anos, e no dia 5 de fevereiro deste ano, flagrou o companheiro abusando de uma das filhas.

A mulher denunciou o marmorista e as investigações se estenderam por três meses. Na manhã de terça, por volta das 6 horas, dia do aniversário do acusado, ele teve a prisão preventiva decretada e, a partir de agora, é réu por estupro de vulnerável. O acusado estava em casa, em Cariacica, no momento da prisão.

A pena para esse crime varia de 8 a 15 anos. O marmorista foi conduzido para a PEVV 5, no Xuri.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, o acusado confessou o crime.

Ele confessa que cometeu o crime, disse que foi um momento de fraqueza, mas que aconteceu mais de uma vez. Ele disse ainda que não sabia explicar a motivação, mas que sentia atração pela criança, disse.

Além das investigações realizadas quando o inquérito foi instaurado, a criança foi atendida pela equipe de psicólogos e assistentes sociais . A criança recebeu todo o apoio. Foram feitos vários relatórios psicossociais que serviram para comprovar que o abuso aconteceu, disse Lorenzo.

De acordo com a polícia, o acusado afirmou que não abusou dos outros dois filhos da mulher, um menino de 8 anos e uma outra menina de 5, irmã gêmea da vítima.