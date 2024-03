Padrasto e mãe são detidos após criança denunciar estupro à professora em Vitória

Além dos dois menores de idade, um menino de 12 anos, que estava na casa, também foi entregue ao Conselho Tutelar; todos serão encaminhados para um abrigo

Com desenhos, uma criança de nove anos denunciou violência vivida dentro da própria casa. Os riscos no papel foram feitos nesta quinta-feira (14) após uma conversa dentro da escola com a professora, onde relatou estar com dor nas partes íntimas, conforme a Guarda Municipal de Vitória. O nome do colégio não será divulgado para proteger a identidade da vítima.