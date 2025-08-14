Home
Com auxílio de drone, condenado por homicídios no ES é preso em Minas Gerais

Suspeito é apontado como líder do tráfico de drogas na região do Caparaó do Espírito Santo e estaria envolvido em ao menos cinco mortes na região

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:25

Foragido é localizado
O foragido e condenado há mais de 30 anos de prisão foi preso na zona rural de Chalé (MG) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem condenado a mais de 30 anos de prisão por assassinatos cometidos no Espírito Santo foi preso na quarta-feira (13), após ser localizado com ajuda de um drone da Polícia Civil. A prisão aconteceu na zona rural da cidade de Chalé, localizada na região do Caparaó mineiro, após três dias de buscas. 

Suspeito é apontado como líder do tráfico de drogas na região do Caparaó do Espírito Santo e estaria envolvido em ao menos cinco mortes na região

De acordo com a corporação, o homem de 58 anos, que não teve identidade divulgada, tinha em aberto um mandado de prisão expedido pela Comarca de Conceição do Castelo e Brejetuba, com condenação de mais de 34 anos, e outro de Muniz Freire, ainda em andamento. Ele é suspeito de integrar e comandar uma organização criminosa envolvida com assassinatos e tráfico de drogas nos municípios de Brejetuba, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, entre os anos de 2022 e 2023.

As investigações indicam que o grupo é responsável por matar cinco pessoas e tentar matar outras quatro durante esse período, e que os crimes contaram com a participação ou ordem do suspeito preso. Outras três mortes, que aconteceram entre 2017 e 2018 na região de Piaçu, em Muniz Freire, também estariam ligadas ao grupo.

Segundo o delegado Bruno Alves Rodrigues, as vítimas eram principalmente concorrentes ou devedores da venda de drogas na região. Além disso, a organização criminosa também era responsável por manter casas de prostituição. Outros 11 integrantes já haviam sido presos, mas, na ocasião, o homem de 58 anos fugiu da zona rural de Brejetuba.

Outro investigado, um homem de 48 anos que seria sobrinho do preso, segue foragido. Ele é suspeito de participar da maioria dos assassinatos cometidos pelo grupo e é considerado perigoso. A identidade dele também não foi divulgada.

Já o detido foi conduzido à autoridade policial de Lajinha (MG) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional mineiro. Ele será encaminhado para o sistema prisional do Espírito Santo, onde ficará à disposição da Justiça. 

