Irmãos são presos por assassinato de homem após cavalo danificar moto em Fundão

Márcio Jovane Neres dos Santos, de 43 anos, levou quatro tiros na região das costas e um na boca; o equino dele teria avariado a motocicleta de um dos envolvidos

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:52

Dois irmãos, de 22 e 24 anos, foram presos, suspeitos de estarem envolvidos na morte de Márcio Jovane Neres dos Santos, de 43 anos, no dia 8 de agosto. O crime aconteceu na ES 261, altura da zona rural de Fundão. As investigações apontam que a possível motivação do assassinato seria porque o cavalo da vítima teria danificado o para-choque da motocicleta de um dos suspeitos, na região de Piranema, em maio deste ano.

O delegado Leandro Sperandio contou que Márcio ainda disse ao suspeito que iria pagar o conserto da moto, mas não concordava com o alto valor. "Aproximadamente três meses atrás, um cavalo da vítima teria fugido do pasto e danificado o para-choque da motocicleta de um dos suspeitos. A vítima se dispôs a pagar os danos, mas não concordava com o valor abusivo exigido pelos autores", explicou o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão.

A polícia ainda destacou a dinâmica do crime. As investigações revelaram que os irmãos teriam efetuado quatro disparos nas costas da vítima, que estava montado em um cavalo. Ao cair no chão, ela ainda levou um tiro na boca. Após ser baleado, Márcio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu e morreu no último sábado (9).

O delegado ainda disse que os suspeitos já possuem ficha criminal. "O suspeito de 24 anos tem histórico de homicídio, praticado com outro irmão dele que já está preso". Os irmãos negaram qualquer envolvimento no assassinato de Márcio. Além disso, informaram versões incompatíveis com as provas apresentadas na investigação feita pela Polícia Civil. Eles foram encaminhados ao plantão da 13ª Delegacia Regional de Aracruz e o caso segue em andamento.

