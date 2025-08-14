Linhares

Briga de casal acaba em agressão e homem e mulher são presos no ES

O homem por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e a mulher por lesão corporal qualificada

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:40

Um desentendimento entre um casal terminou com um homem esfaqueado na tarde de quarta-feira (13), no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A polícia foi acionada e os dois terminaram presos.

A mulher, de 38 anos, chamou a Polícia Militar e informou ter esfaqueado o companheiro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem, de 29 anos, com um corte profundo no dedo da mão direita.

Questionado, alegou que a companheira o agrediu com uma faca após ele a convidar para ver uma casa para alugar. Segundo o homem, a mulher o acusou de estar "armando para ela" e o atingiu na mão enquanto ele tentava se defender. A mulher, por sua vez, relatou à polícia que agiu em legítima defesa e que já foi vítima de agressões do companheiro em outras ocasiões.

Os dois foram levados à 16ª Delegacia Regional de Linhares e acabaram presos: o homem por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e a mulher por lesão corporal qualificada. A Polícia Civil informou que seguirá investigando o caso para apurar as circunstâncias da ocorrência e as acusações de agressões anteriores.

