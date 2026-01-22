Crime

Paciente é presa por racismo após xingar enfermeira de hospital em Vitória

Oreni Maria Rodrigues, de 69 anos, ofendeu uma profissional do Hospital Santa Casa da Misericórdia de Vitória, na quarta-feira (21)

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:27

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, onde caso aconteceu Crédito: Reprodução YouTube / Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Uma mulher de 69 anos foi presa em flagrante por injúria e racismo contra uma enfermeira durante atendimento no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na quarta-feira (20). A paciente, identificada como Oreni Maria Rodrigues, teria xingado e ofendido a trabalhadora que a auxiliava antes de um exame.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que prestava atendimento à paciente, que foi encaminhada ao setor de raio-X. A idosa afirmou estar com fraqueza nas pernas e dores, se recusou a caminhar ou a deitar na maca por conta própria e exigiu ser carregada.

A enfermeira explicou que não tinha condições físicas de carregá-la sozinha, mas que ofereceria apoio para conseguir chegar até a cama do exame. Diante da negativa, a paciente xingou e proferiu ofensas de cunho racista contra a profissional.

Um maqueiro do hospital presenciou a cena e também conversou com a polícia. Segundo o colega, a paciente afirmou que a cor da profissional justificava os xingamentos e disse que "pretos são todos ignorantes e mal-educados". Ainda segundo os relatos, a mulher declarou que não queria ser atendida por "alguém daquela cor".

A Polícia Militar foi acionada e aguardou que a suspeita recebesse atendimento médico antes de dar andamento à ocorrência. Após a alta hospitalar, Oreni foi levada para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante por injúria e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Já a Santa Casa de Misericórdia de Vitória classificou o episódio ocorrido no hospital como gravíssimo e que feriu valores defendidos pela instituição.

"A Santa Casa de Vitória lamenta profundamente o ocorrido e reafirma que não tolera, não compactua e repudia qualquer ato de discriminação, preconceito ou violência. A instituição reforça seu compromisso em promover um ambiente de respeito e de igualdade para todos", disse em nota.

Por fim, a instituição disse ainda que a colaboradora recebeu o acolhimento e o suporte necessários da equipe de enfermagem e reiterou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para o devido esclarecimento dos fatos.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Oreni. O espaço segue aberto para manifestações.

*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

