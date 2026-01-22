Home
>
Polícia
>
Paciente é presa por racismo após xingar enfermeira de hospital em Vitória

Paciente é presa por racismo após xingar enfermeira de hospital em Vitória

Oreni Maria Rodrigues, de 69 anos, ofendeu uma profissional do Hospital Santa Casa da Misericórdia de Vitória, na quarta-feira (21)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:27

Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, onde caso aconteceu Crédito: Reprodução YouTube / Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Uma mulher de 69 anos foi presa em flagrante por injúria e racismo contra uma enfermeira durante atendimento no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na quarta-feira (20). A paciente, identificada como Oreni Maria Rodrigues, teria xingado e ofendido a trabalhadora que a auxiliava antes de um exame.

Recomendado para você

Vítima estava acompanhada de outros dois suspeitos que conseguiram fugir pelo cafezal, na quarta-feira (21)

Jovem morre após confronto com a PM em Nova Venécia

Oreni Maria Rodrigues, de 69 anos, ofendeu uma profissional do Hospital Santa Casa da Misericórdia de Vitória, na quarta-feira (21)

Paciente é presa por racismo após xingar enfermeira de hospital em Vitória

Investigação mostrou que criminosos faziam perfurações clandestinas em oleodutos da Transpetro na Baixada Fluminense

Operação da polícia do RJ contra furto de petróleo tem alvos no ES

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que prestava atendimento à paciente, que foi encaminhada ao setor de raio-X. A idosa afirmou estar com fraqueza nas pernas e dores, se recusou a caminhar ou a deitar na maca por conta própria e exigiu ser carregada.

A enfermeira explicou que não tinha condições físicas de carregá-la sozinha, mas que ofereceria apoio para conseguir chegar até a cama do exame. Diante da negativa, a paciente xingou e proferiu ofensas de cunho racista contra a profissional.

Um maqueiro do hospital presenciou a cena e também conversou com a polícia. Segundo o colega, a paciente afirmou que a cor da profissional justificava os xingamentos e disse que "pretos são todos ignorantes e mal-educados". Ainda segundo os relatos, a mulher declarou que não queria ser atendida por "alguém daquela cor".

A Polícia Militar foi acionada e aguardou que a suspeita recebesse atendimento médico antes de dar andamento à ocorrência. Após a alta hospitalar, Oreni foi levada para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante por injúria e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Já a Santa Casa de Misericórdia de Vitória classificou o episódio ocorrido no hospital como gravíssimo e que feriu valores defendidos pela instituição.

"A Santa Casa de Vitória lamenta profundamente o ocorrido e reafirma que não tolera, não compactua e repudia qualquer ato de discriminação, preconceito ou violência. A instituição reforça seu compromisso em promover um ambiente de respeito e de igualdade para todos", disse em nota.

Por fim, a instituição disse ainda que a colaboradora recebeu o acolhimento e o suporte necessários da equipe de enfermagem e reiterou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para o devido esclarecimento dos fatos.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Oreni. O espaço segue aberto para manifestações.

*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Santa Casa de Vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais