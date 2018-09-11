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Caso de polícia

Ossadas humanas são encontradas em Marataízes

Material foi encaminhado ao SML; ainda não há identificação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 19:44

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 19:44

Ossadas humanas foram encontradas nesta terça-feira (11) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado. A perícia da Polícia Civil foi ao local. Quando a equipe saiu, moradores acabaram encontrando outra ossada.
De acordo com a Polícia Militar, o crânio foi encontrado após um morador atear fogo em uma vegetação por volta das 8h. A perícia esteve no local para avaliar a área e recolher o material. Após a equipe sair, os moradores foram vasculhar a área e encontraram mais ossada e a perícia foi acionada novamente no início da tarde. 
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Todo o material será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Os moradores encontraram um chinelo rosa próximo às ossadas. 
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que não vai divulgar informações para não atrapalhar as investigações. Denúncias podem ser feitas pelo disque denúncia pelo número de telefone 181 ou nos site https://www.181.pr.gov.br, não é necessário se identificar.

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