Os veículos comprados por família suspeita de golpe de R$ 500 milhões no ES

Documentos mostram que alguns dos veículos negociados chegavam a R$ 500 mil. Segundo a polícia, familiares compravam carros com cheques sem fundo e vendiam por preços abaixo da tabela de mercado

A família presa na tarde de quarta-feira (13) envolvida em um esquema na compra de veículos de luxo no Espírito Santo chegou a negociar carros de até R$ 500 mil. Os investigados compravam os automóveis de forma parcelada, com cheques sem fundo e, após tomarem a posse dos carros, vendiam os mesmos.

Os registros eram feitos em nome de terceiros, que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra a ramificação do crime com outras vítimas.

Quem são os presos

Investimento em empresa de cosméticos

Durante a investigação foi descoberto que parte do dinheiro era investido em uma empresa da família do ramo de cosméticos (DNA Cosméticos). O valor do maquinário industrial utilizado para produção dos produtos foi avaliado em R$ 50 milhões, que é de propriedade da mulher denunciada. Além do investimento, o documento aponta que os suspeitos também usavam de outro empreendimento familiar para realizar lavagem de dinheiro.