Organização criminosa é presa após extorquir quase R$ 1,4 milhão de idoso no ES

Integrantes de uma organização criminosa suspeitos de serem autores de um crime de extorsão e ameaça, realizado pela internet, contra um idoso foram presos pela Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo a PC, os autores se aproveitavam da vulnerabilidade da vítima e promoviam, por meio de aplicativo de mensagens, ameaças contra o homem e também aos familiares. Os criminosos causaram um prejuízo de cerca de R$ 1,4 milhão. Com o dinheiro extorquido, o grupo fez compras de produtos com valores altos, como veículos e apartamentos.
Veja ponto a ponto o que diz o delegado Gabriel Monteiro, titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
- FAMÍLIA DO CRIME | Esse caso particularmente nos chamou atenção, e olha que sempre lidamos com essas situações. Um idoso, uma pessoa vulnerável, sem muito conhecimento de informática. Ele nos procurou, junto com o advogado, abalado e chorando dizendo que não aguentava mais. Estava sendo vítima de uma quadrilha composta por quatro pessoas que estavam extorquindo dinheiro dele havia aproximadamente dois anos. Essa quadrilha é composta por uma mãe e os dois filhos e uma amiga. Esse idoso há cerca de duas ou três décadas ajudou essa família que estava com dificuldades financeiras. Com o passar do tempo, foi parando, e a família não gostou.
- AS AMEAÇAS | Tiravam foto do local de trabalho dele, onde as netas estudavam, da filha. Eles possuíam um aplicativo que foi fruto de busca e apreensão que altera a voz. Por conhecer toda a dinâmica do idoso, enviavam mensagem falando que traficantes de Cariacica iam sequestrar a neta e a esposa se ele não pagasse determinada quantia. De início eram R$ 10 mil, R$ 20 mil, mas já até pagou de uma vez só R$ 100 mil.
- BLOQUEIO DE BENS | Conseguimos bloquear um apartamento e dois carros que essa quadrilha utilizava. Na busca e apreensão, conseguimos apreender uma agenda com todas as anotações.
- FOTOS DE PISTOLA | São pessoas perversas, acabaram com a vida dele. Enviaram fotos de pistolas, dizendo que com ela que iam matar a neta, a esposa. Um terror muito grande que conseguimos minimizar. Estão presos preventivamente por conta da extorsão.
Todas as informações acima foram repassadas pelo delegado em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17).
Correção
17/01/2024 - 3:14
Inicialmente, a Polícia Civil informou que a vítima seria uma idosa. Contudo, a PCES corrigiu a informação e disse que a vítima trata-se de um idoso. Título e texto foram alterados.