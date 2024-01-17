Organização criminosa é presa após extorquir quase R$ 1,4 milhão de idoso no ES

FAMÍLIA DO CRIME | Esse caso particularmente nos chamou atenção, e olha que sempre lidamos com essas situações. Um idoso, uma pessoa vulnerável, sem muito conhecimento de informática. Ele nos procurou, junto com o advogado, abalado e chorando dizendo que não aguentava mais. Estava sendo vítima de uma quadrilha composta por quatro pessoas que estavam extorquindo dinheiro dele havia aproximadamente dois anos. Essa quadrilha é composta por uma mãe e os dois filhos e uma amiga. Esse idoso há cerca de duas ou três décadas ajudou essa família que estava com dificuldades financeiras. Com o passar do tempo, foi parando, e a família não gostou.





AS AMEAÇAS | Tiravam foto do local de trabalho dele, onde as netas estudavam, da filha. Eles possuíam um aplicativo que foi fruto de busca e apreensão que altera a voz. Por conhecer toda a dinâmica do idoso, enviavam mensagem falando que traficantes de Cariacica iam sequestrar a neta e a esposa se ele não pagasse determinada quantia. De início eram R$ 10 mil, R$ 20 mil, mas já até pagou de uma vez só R$ 100 mil.





BLOQUEIO DE BENS | Conseguimos bloquear um apartamento e dois carros que essa quadrilha utilizava. Na busca e apreensão, conseguimos apreender uma agenda com todas as anotações.



