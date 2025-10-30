Bairro Porto Belo

Operadora de caixa é ferida no olho com garfo dentro de supermercado em Cariacica

A funcionária de 23 anos foi atacada enquanto estava trabalhando por um homem que teria tido um surto psicótico

Kayc Keven Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 12:47

Funcionária de supermercado foi agredida com garfo no olho em Crédito: Ronaldo Rodrigues

Uma funcionária de um supermercado em Cariacica foi atacada por um homem no fim da tarde de quarta-feira dia (20). A vítima, 23 anos, que trabalha como operadora de caixa no bairro Porto Belo, relatou à polícia que o agressor a surpreendeu durante um atendimento e a golpeou com um garfo no olho esquerdo.

A mulher contou que estava trabalhando quando o indivíduo entrou no supermercado, circulou entre os caixas e, no momento em que ela respondia a uma cliente, ela recebeu o que parecia ser um soco no olho. "A partir desse momento não vi mais nada, só escutava a fiscal do supermercado gritando, o gerente imobilizando ele (o agressor) juntamente com o segurança e as pessoas pedindo para ligar para o Samu. Eu poderia ficar cega, foi um grande livramento, foi muito sangue", disse.

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o indivíduo é conhecido na região e, de acordo com informações repassadas por moradores, teria sofrido um surto psicótico no momento do ataque. "A família falou que ele tem laudo, que tem problemas psicológicos. Se ele tem laudo, espero que esse laudo apareça. Mas, mesmo o laudo aparecendo, a família dele tem que tomar uma providência, pois do mesmo jeito que ele me atacou com um garfo, poderia ser uma faca", desabafou a atendente de caixa em entrevista para a TV Gazeta.

Após a agressão, a funcionária foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento, onde recebeu cuidados médicos e foi liberada em seguida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E até o momento, não há informações sobre a localização ou o estado psicológico do agressor.

Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

Esta matéria é uma produção dos alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

