Operação prende oito integrantes de facção da região do Bairro da Penha

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:53
Suspeitos são presos durante operação contra o tráfico de drogas no Bairro da Penha
Oito criminosos foram presos durante a Operação Octopus, que aconteceu na manhã desta terça-feira (9) com foco na região do Bairro da Penha, em Vitória. O objetivo era capturar gerentes do tráfico e suspeitos que atuavam como braços armados da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Segundo o delegado Leonardo Vanaz, que atuou na ação, foram meses de investigação para chegar aos alvos: ao todo, foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária. Dos oito presos, sete foram localizados na região dos Bairros da Penha, Bonfim, Consolação e São Benedito, em Vitória, e um no município da Serra. Os nomes deles não foram divulgados.
"Eram indivíduos que exerciam funções de gerência de pontos de venda do tráfico, responsáveis por fazer a contabilidade, contato com fornecedores e manter a boca de fumo abastecida. São membros de destaque na organização criminosa porque têm contato com dinheiro e material do tráfico. Além dos gerentes, são indivíduos que atuam como braço armado e estão sempre prontos para confronto", detalhou o delegado Leonardo Vanaz em entrevista à TV Gazeta.
Leonardo VanazDelegado que atuou na ação
Nas casas dos alvos foram apreendidos celulares, computadores, máquinas de cartão de crédito e rádios comunicadores. A Polícia Civil ainda calcula o saldo final do material recolhido.
A operação foi coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), em parceria com a Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/Sesp), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Divisão de Escolta e Recaptura (Derp/Recap) da Polícia Penal do Espírito Santo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o