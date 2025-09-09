Na mira

Operação prende oito integrantes de facção da região do Bairro da Penha

Alvos da Operação Octopus eram suspeitos que podiam chegar à liderança da organização, como gerentes do tráfico e braços armados

Oito criminosos foram presos durante a Operação Octopus, que aconteceu na manhã desta terça-feira (9) com foco na região do Bairro da Penha, em Vitória. O objetivo era capturar gerentes do tráfico e suspeitos que atuavam como braços armados da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Segundo o delegado Leonardo Vanaz, que atuou na ação, foram meses de investigação para chegar aos alvos: ao todo, foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária. Dos oito presos, sete foram localizados na região dos Bairros da Penha, Bonfim, Consolação e São Benedito, em Vitória, e um no município da Serra. Os nomes deles não foram divulgados.

"Eram indivíduos que exerciam funções de gerência de pontos de venda do tráfico, responsáveis por fazer a contabilidade, contato com fornecedores e manter a boca de fumo abastecida. São membros de destaque na organização criminosa porque têm contato com dinheiro e material do tráfico. Além dos gerentes, são indivíduos que atuam como braço armado e estão sempre prontos para confronto", detalhou o delegado Leonardo Vanaz em entrevista à TV Gazeta.

A gente percebe que esses indivíduos (gerentes e braços armados) muitas vezes acabam no futuro sendo líderes na organização Leonardo Vanaz Delegado que atuou na ação

Nas casas dos alvos foram apreendidos celulares, computadores, máquinas de cartão de crédito e rádios comunicadores. A Polícia Civil ainda calcula o saldo final do material recolhido.

A operação foi coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), em parceria com a Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/Sesp), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Divisão de Escolta e Recaptura (Derp/Recap) da Polícia Penal do Espírito Santo.

