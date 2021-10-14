Operação prende aliado de Marujo, líder de facção criminosa em Vitória

Kaio Gabriel Lyra Delgado, de 23 anos, conhecido como KG, é aliado de Marujo, líder do PCV Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Integrante da cadeia de comando do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e diretamente ligado ao líder da facção, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, foi preso nesta quinta-feira (14) Kaio Gabriel Lyra Delgado, de 23 anos, conhecido como KG. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, expedido pela 1ª Vara Criminal de Serra. A prisão ocorreu na casa dele, no bairro Bonfim, na Capital.

O delegado Romualdo Gianordoli Neto, titular da DHPP, informou que Kaio já era um dos alvos da Operação Sicário . "O nome dele aparece em diversos Inquéritos Policiais que apuram homicídios cometidos na Grande Vitória e que são de autoria do grupo criminoso ao qual ele pertence”, disse.

Além de KG, outros dois indivíduos foram presos em flagrante nesta quinta-feira durante a ação na região do Território do Bem — que compreende o Bonfim, Bairro da Penha e adjacências, em Vitória. Um deles, um jovem de 23 anos, foi flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros, com dois carregadores e 33 munições, além de cocaína e dinheiro. Levantamentos do DHPP indicam que o detido é gerente do Beco 11, no Bairro da Penha. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Outro suspeito, de 25 anos, foi preso com 234 papelotes de cocaína. Ele foi autuado por tráfico de drogas.

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Pistola com dois carregadores e 33 munições, bem como drogas, foram apreendidas nesta quinta (14) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com informações da Polícia Civil , após os procedimentos de rotina, os detidos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. O material apreendido será periciado e, posteriormente, encaminhado para destruição.

QUEM É MARUJO?

Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo Crédito: Divulgação/PCES

Marujo seria o líder da organização criminosa que teve início no Bairro da Penha, em Vitória. Na hierarquia da facção, acima dele está Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto — que, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), cumpria pena no Presídio de Segurança Máxima II, em Vila Velha, e em 19 de julho deste ano foi transferido para um presídio federal.

Entre as diversas informações já divulgadas pela Polícia Civil, Marujo é descrito como um criminoso perigoso e que tem uma longa ficha criminal. Ele é considerado foragido desde 2017.

Marujo possui pelo menos cinco mandados de prisão em aberto com delitos diversos: homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. Um dos mandados de homicídio é pela trama que levou à morte de Fernando Telles, no alto do Bairro da Penha , e contou com a colaboração de um advogado. O líder do PCV teria autorizado a execução e ordenado que o corpo fosse retirado do bairro para que não chamasse a atenção da polícia para o local.

OPERAÇÃO SICÁRIO

A equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou, nesta quinta-feira, uma ação para o cumprimento de mandados de prisão remanescentes da Operação Sicário, que, desde setembro — quando foi iniciada, visando desarticular organizações criminosas responsáveis por ataques e homicídios registrados na Grande Vitória e no interior do Estado — já prendeu 22 pessoas, todas com mandados de prisão em aberto por envolvimento em crimes como homicídio e tráfico de drogas.