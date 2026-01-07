Polícia

Operação policial termina com suspeito morto e dois presos em Linhares

Ação no Córrego Farias tinha como alvo homem investigado por roubos violentos em vários municípios do Norte do ES.

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:45

Da esquerda para a direita: Melquesedeque Modesto da Silva, Saulo Ruan Alves de Oliveira e Hericles Reis Coimbra Crédito: Divulgação | PCES

Uma operação policial terminou com a morte de um suspeito e a prisão de outros dois na região do Córrego Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (6). Segundo a Polícia Civil, o principal alvo da ação era Melquesedeque Modesto da Silva, de 38 anos, suspeito de envolvimento em diversos roubos violentos ocorridos no município e também em Sooretama, Nova Venécia, Montanha, São Mateus e Colatina.



A corporação informou que descobriu o esconderijo de Melquesedeque, montou a operação e cercou o imóvel. Conforme a Polícia Civil, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Três indivíduos tentaram fugir pelos fundos da residência, mas acabaram cercados. Um deles se rendeu, afirmando ser motoboy, e outros dois foram detidos: Saulo Ruan Alves de Oliveira, de 30 anos, e Hericles Reis Coimbra, de 28 anos.

Melquesedeque foi visto fugindo armado em direção à mata e atirando contra os policiais. Ainda segundo a Polícia Civil, ele foi baleado durante a perseguição, e a Polícia Científica constatou a morte. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, além de cápsulas de munição deflagradas.

No imóvel, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9 milímetros, 77 munições do mesmo calibre e cerca de 180 gramas de maconha. A pistola encontrada com o suspeito, de acordo com a Polícia Civil, havia sido roubada de uma vítima em Linhares.

A Polícia Civil informou que o homem que se apresentou como motoboy foi conduzido à delegacia e liberado após ser comprovado que realizava entregas e que, no momento da abordagem, levava comida ao local. Saulo Ruan e Hericles foram autuados. A operação contou com a participação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

