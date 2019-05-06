Home
>
Polícia
>
Operação policial muda rotina de moradores de bairros de Vitória

Operação policial muda rotina de moradores de bairros de Vitória

Os moradores dos bairros da Penha, Gurigica, Consolação, São Benedito e Bonfim presenciaram uma ação das Polícias Civil e Militar na manhã desta segunda-feira (06)