Operação PF mira irregularidades no comércio de criptomoedas no ES

Denominada de Operação Madoff, a ação visa cumprir cinco mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre, contando com a participação de 43 policiais