Até caderneta de vacinação

Operação mira venda de atestados médicos falsos e outros documentos na Serra

Operação realizada na manhã desta sexta-feira (28) cumpriu um mandado de busca e apreensão na Serra

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:42

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na Serra nesta sexta-feira (28) Crédito: Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta sexta-feira (28), identificou um esquema de falsificação e comercialização de diversos tipos de documentos públicos e particulares no Espírito Santo. As investigações, que contaram com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Serra, apontaram que o envolvido recebia dados pessoais de compradores e, com base nas informações, produzia históricos escolares, atestados médicos e até contracheques falsificados mediante pagamento.

A lista de documentos falsificados inclui ainda carteiras de vacinação, carteiras de trabalho digitais com vínculos fictícios, certidões negativas e outros registros. O mandado de busca e apreensão foi cumprido com objetivo de coletar novos elementos, como computadores, mídias, impressoras e outros objetos utilizados na atividade ilegal, além de coletar dados armazenados em dispositivos eletrônicos.

De acordo com a Polícia Federal, os materiais eram elaborados mediante envio de dados pessoais pelos interessados e pagamento via transferência eletrônica, o que, segundo a PF, mostra a atuação contínua e com padrão profissional.

A investigação apura ainda a utilização de equipamentos e sistemas digitais para a produção dos documentos falsos, além de investigar os possíveis prejuízos causados a instituições públicas e privadas.

Os investigados podem responder pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público e falsificação de documento particular. As penas previstas, somadas, podem atingir até 13 anos de reclusão, além de multa, de acordo com a quantidade de documentos falsificados identificados durante a investigação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta