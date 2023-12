Operação mira suspeitos de tráfico e assassinatos em Conceição da Barra

Ao todo, três alvos, sendo dois suspeitos de homicídios, foram localizados e presos; materiais também foram apreendidos durante a operação

A Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio das polícias Militar e Penal, e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), realizou na manhã da última terça-feira (26) uma operação em cumprimento a nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão em Conceição da Barra, no Norte do Estado.