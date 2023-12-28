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Norte do ES

Operação mira suspeitos de tráfico e assassinatos em Conceição da Barra

Duas pessoas, de 19 e 22 anos, foram presas durante a ação; elas são suspeitas de participação de homicídios na região

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 08:01

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 dez 2023 às 08:01
A Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio das polícias Militar e Penal, e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), realizou na manhã desta quinta-feira (28) uma operação em cumprimento a nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão em Conceição da Barra, no Norte do Estado. A ação visa combater o tráfico de drogas e a prisão de suspeitos de homicídio que disputam os pontos de vendas de entorpecentes na cidade.
Segundo a Polícia Civil, ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária. Os presos, de 19 e 22 anos são suspeitos de participação de homicídios na região. Além de ter um mandado de prisão cumprido em seu desfavor, o indivíduo, de 19 anos, assinou um Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo próprio.
A operação teve acompanhamento direto do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com a presença de um promotor de Justiça. O secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, e o delegado superintendente de Polícia Norte da PC, Fabrício Dutra, também acompanharam a ação. 
De acordo com a corporação, os presos serão ouvidos e depois encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

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