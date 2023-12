Região Sul

Menina de 12 anos dá à luz bebê e polícia investiga caso no ES

Adolescente chegou ao hospital com bebê ainda conectado pelo cordão umbilical; por haver suspeita de estupro de vulnerável, caso será investigado

Um inquérito da Polícia Civil foi instaurado para investigar o caso de uma adolescente de 12 anos que deu à luz um bebê em um município do Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (24). A Polícia Militar informou que questionados, a mãe e o padrasto da menina afirmaram que a gestação se originou pelo fato dela ter usado uma toalha do homem. No entanto, como há suspeita de estupro de vulnerável, o caso será investigado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, para que a apuração seja preservada, outros detalhes não serão repassados. Os nomes dos envolvidos e a cidade onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a menina, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).



De acordo com a PM, militares foram acionados para irem até um hospital do município para verificar uma possível ocorrência de estupro de vulnerável. No local, os policiais fizeram contato com a equipe médica de plantão e foi relatado que compareceu naquela unidade um homem, acompanhado da esposa e da enteada de 12 anos.

A menina estava em posse de um bebê — que havia acabado de nascer — ainda com o cordão umbilical conectado ao corpo. Foi realizado o atendimento à adolescente e ao recém-nascido, que segundo a médica de plantão estava saudável, porém seria encaminhado a um hospital em outra cidade para realização de exames, pois não houve acompanhamento durante a gestação.

Os militares fizeram perguntas ao casal sobre como foi praticada a conjunção carnal ou outro ato libidinoso que resultou na gravidez da menina. O homem e a mulher disseram que a gestação se originou pelo fato dela ter usado uma toalha do padrasto. Eles também afirmaram que a menina tinha o costume de usar as cuecas do homem e que não tinham conhecimento da gravidez, porém a menina sempre reclamava de dores.

Esteve presente no hospital um conselheiro tutelar que acompanhou o atendimento da ocorrência. A reportagem procurou o Conselho Tutelar do município onde ocorreu o fato investigado, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

