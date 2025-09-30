Home
>
Polícia
>
Operação mira ladrões de carga e caminhões no ES e em mais 4 estados

Operação mira ladrões de carga e caminhões no ES e em mais 4 estados

Ação cumpre 35 mandados de prisão e 49 de busca nesta terça-feira (30); Justiça bloqueou R$ 40 milhões ligados ao grupo criminoso

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:06

Espírito Santo está entre os Estados-alvo da Operação Vareio, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que ocorre na manhã desta terça-feira (30) e tem como foco o combate ao roubo de cargas e de caminhões. Segundo o portal g1 SP, 35 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em território capixaba e em São PauloSanta CatarinaMinas Gerais e Mato Grosso

Recomendado para você

Ação cumpre 35 mandados de prisão e 49 de busca nesta terça-feira (30); Justiça bloqueou R$ 40 milhões ligados ao grupo criminoso

Operação mira ladrões de carga e caminhões no ES e em mais 4 estados

Na introdução do documento, nomeado como Manual do Cliente Explosivo", é feita a indicação de que o foco era manter as pessoas caladas e a pagar as parcelas

Dupla presa por crime de financiamento no ES criou manual para prejudicar clientes

Os golpistas já haviam praticado crime semelhante no ano passado na mesma empresa que foi alvo das investigações, porém com outro nome; Procon identificou mais de 60 contratos assinados

Como polícia identificou e prendeu dupla que praticava crime de "pirâmide camuflada" no ES

De acordo com o g1 SP, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 40 milhões ligados ao grupo, além da suspensão das atividades das empresas que negociavam peças de caminhões roubados ou auxiliavam na movimentação financeira do esquema. Atuam na operação o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária de São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo é especializado no roubo, desmanche de caminhões e comercialização das peças, além da lavagem do dinheiro ilícito. Conforme o g1 SP, foram pelo menos 50 crimes cometidos pela quadrilha entre agosto de 2024 e junho de 2025. A meta deles era roubar pelo menos dois caminhões por semana, o que poderia gerar ganhos superiores a um milhão de reais por mês.

O g1 SP ainda apurou que havia manuseio de bloqueadores de sinal de celular, GPS e Wi-Fi, o que permitia desengatar o cavalo da carreta sem gerar alerta em centrais de monitoramento, além da locação de galpões usados para desmanche e do transporte de peças com notas fiscais falsas.

Entre os integrantes da organização há um sócio-administrador de empresa de rastreamento de veículos por satélite, o que permitia acesso privilegiado a informações sobre tecnologias como LoRa ou LoJack nos veículos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais