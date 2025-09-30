Quadrilha especializada

Operação mira ladrões de carga e caminhões no ES e em mais 4 estados

Ação cumpre 35 mandados de prisão e 49 de busca nesta terça-feira (30); Justiça bloqueou R$ 40 milhões ligados ao grupo criminoso

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:06

O Espírito Santo está entre os Estados-alvo da Operação Vareio, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que ocorre na manhã desta terça-feira (30) e tem como foco o combate ao roubo de cargas e de caminhões. Segundo o portal g1 SP, 35 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em território capixaba e em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso.

De acordo com o g1 SP, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 40 milhões ligados ao grupo, além da suspensão das atividades das empresas que negociavam peças de caminhões roubados ou auxiliavam na movimentação financeira do esquema. Atuam na operação o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária de São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo é especializado no roubo, desmanche de caminhões e comercialização das peças, além da lavagem do dinheiro ilícito. Conforme o g1 SP, foram pelo menos 50 crimes cometidos pela quadrilha entre agosto de 2024 e junho de 2025. A meta deles era roubar pelo menos dois caminhões por semana, o que poderia gerar ganhos superiores a um milhão de reais por mês.

O g1 SP ainda apurou que havia manuseio de bloqueadores de sinal de celular, GPS e Wi-Fi, o que permitia desengatar o cavalo da carreta sem gerar alerta em centrais de monitoramento, além da locação de galpões usados para desmanche e do transporte de peças com notas fiscais falsas.

Entre os integrantes da organização há um sócio-administrador de empresa de rastreamento de veículos por satélite, o que permitia acesso privilegiado a informações sobre tecnologias como LoRa ou LoJack nos veículos.

