Operação mira fraude de R$100 milhões no registro de veículos no ES

Segundo investigações, cerca de 895 registros de veículos no DETRAN-ES são investigados sob a suspeita de fraude

Gazeta Online

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 12:12

 - Atualizado há 6 anos

O Ministério Público do Espírito Santo deflagrou na madrugada desta quinta-feira (01) a operação "Replicante", que investiga a atuação de uma organização criminosa na fraude milionária de registros de veículos no Estado. A atuação se dava na inserção de dados e documentos falsos no Detran-ES.

A operação é liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Detran-ES e da Receita Federal do Brasil. Cerca de 895 registros de veículos no Detran-ES são investigados sob a suspeita de fraude, com valor estimado em mais de R$ 100 milhões.

NÚMEROS DE CHASSIS DO EXÉRCITO

Segundo as investigações, foram encontradas provas de fraudes no registro de veículos em nome de mais de 400 proprietários “laranjas", com utilização de notas fiscais falsas, que continham números de chassis correspondentes a veículos exportados ou comercializados ao Exército Brasileiro.

11 MANDADOS DE PRISÃO

A operação tem por objetivo o cumprimento de 11 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão, em 6 municípios do Estado do Espírito Santo e em municípios no Estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

DESPACHANTES E SERVIDORES INVESTIGADOS

Entre os envolvidos são investigados despachantes, servidores do Detran-ES e demandantes (pessoas que utilizam nome de terceiros e documentos falsos destinados à realização das fraudes). Cerca de 42 agentes da Polícia Rodoviária Federal, 23 policiais do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e 3 Promotores de Justiça participam da operação.

 

 

 

