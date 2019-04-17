Home
Operação da PF prende dois por tráfico de drogas em São Mateus

Dupla estava com sete armas de fogo, um silenciador, munições de diversos calibres, além de maconha e cocaína, balança de precisão e certa quantia em dinheiro