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Luz da Infância II

Operação contra pedofilia: polícia cumpre mandados de busca no ES

No total, são 578 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 10:56
Um suspeito foi preso e um computador apreendido em um apartamento no Maracanã, na Zona Norte do Rio Crédito: Reprodução / TV Globo
A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (17), mandados de busca e apreensão no Espírito Santo em virtude de uma operação contra a pedofilia. A informação foi confirmada pelo delegado titular da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini.  A ação, batizada de "Luz da Infância II", acontece em 24 estados e no Distrito Federal, coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 
O número e os locais onde as apreensões serão realizadas no Estado não foram divulgados. No total, são 578 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil.
No Rio de Janeiro, cerca de 200 agentes da Polícia Civil e da Força Nacional de Segurança cumprem mandados de busca e apreensão em vários pontos do Estado. Já em São Paulo são no total 166 mandados de busca e apreensão.
LUZ NA INFÂNCIA
A operação foi intitulada Luz na Infância por serem bárbaros e nefastos os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A internet facilita esse tipo de conduta criminosa e, via de regra, os criminosos agem nas sombras e guetos da rede mundial de computadores.
Luz na Infância significa propiciar às crianças e aos adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, o resgate da dignidade, bem como, tirar esses criminosos da escuridão, para que sejam julgados à luz da Justiça.

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