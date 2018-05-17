Operação contra pedofilia: polícia cumpre mandados de busca no ES

Um suspeito foi preso e um computador apreendido em um apartamento no Maracanã, na Zona Norte do Rio Crédito: Reprodução / TV Globo

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (17), mandados de busca e apreensão no Espírito Santo em virtude de uma operação contra a pedofilia. A informação foi confirmada pelo delegado titular da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini. A ação, batizada de "Luz da Infância II", acontece em 24 estados e no Distrito Federal, coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

O número e os locais onde as apreensões serão realizadas no Estado não foram divulgados. No total, são 578 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil.

No Rio de Janeiro, cerca de 200 agentes da Polícia Civil e da Força Nacional de Segurança cumprem mandados de busca e apreensão em vários pontos do Estado. Já em São Paulo são no total 166 mandados de busca e apreensão.

LUZ NA INFÂNCIA

A operação foi intitulada Luz na Infância por serem bárbaros e nefastos os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A internet facilita esse tipo de conduta criminosa e, via de regra, os criminosos agem nas sombras e guetos da rede mundial de computadores.