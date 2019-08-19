Home
>
Polícia
>
Onze pessoas foram baleadas ou esfaqueadas em menos de 12 horas

Onze pessoas foram baleadas ou esfaqueadas em menos de 12 horas

Nove pessoas foram vítimas de tentativa de assassinato e duas foram esfaqueadas em assaltos na noite de domingo (18) e a madrugada desta segunda-feira (19)