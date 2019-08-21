Home
>
Polícia
>
OAB revê posição e vai pedir prisão domiciliar de advogadas no ES

OAB revê posição e vai pedir prisão domiciliar de advogadas no ES

A petição se baseia na lei federal 8.906 que prevê que, na ausência de uma sala de Estado Maior, os advogados devem cumprir a prisão em regime domiciliar