Complexo de Viana

Advogada aciona OAB-ES após confusão em presídio por causa de roupa

Polícia Penal diz que, inicialmente, profissional foi barrada de entrar no Complexo Penitenciário de Viana "por não estar devidamente trajada", e teria acelerado o carro em direção a um agente; presidente da OAB-ES repudia conduta de policiais

Uma advogada acionou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES) após uma confusão na entrada do Complexo Penitenciário de Viana, na manhã desta quinta-feira (29). A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) divulgou que a profissional foi impedida de entrar na unidade prisional após se recusar a apresentar a identificação e "por não estar devidamente trajada conforme o decoro previsto para o exercício da advocacia em ambiente prisional". Inicialmente, a mulher, que não teve o nome divulgado, foi impedida de entrar no local. >