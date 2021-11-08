OAB-ES denuncia mulher e advogada por captarem clientes de forma ilegal

Mensagem postada na rede social de uma mulher que não é advogada chamam moradores para fazer o cadastramento com advogados Crédito: Redes sociais

A publicação foi feita em uma rede social por uma mulher que não é advogada, mas estava prestando serviços para uma profissional da área e chamava os moradores para receberem atendimento no bairro Columbia, em Colatina, a partir do último sábado (6). Na noite de sábado, moradores denunciaram a ação à Polícia Militar , mas a mulher conseguiu fugir sem ser flagrada pelos militares.

A OAB-ES em Colatina foi notificada sobre a ação das duas mulheres e representantes da organização registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Regional do município na tarde desta segunda-feira (8). A mulher que estava fazendo o cadastro de clientes e a advogada poderão responder a processos na Justiça e na Ordem.

“Com relação à mulher que estava convocando os clientes, não podemos afirmar que ela estava se passando por uma advogada, mas ela pode responder por exercício ilegal de uma função restrita à profissão de advogado. Já a advogada vai responder um processo ético e disciplinar, se confirmada a participação dela na ação”, afirmou o conselheiro da OAB-ES em Colatina, Luciano Caetano Bonjardim, em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento, por isso não há mais detalhes sobre a denúncia que possam ser repassados pela corporação.

DECISÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO

Alguns advogados começaram a buscar clientes após a Justiça Federal de Minas Gerais definir a indenização para os moradores de Colatina, no último dia 30. Segundo a decisão, passível de recurso, cada pessoa atingida deverá receber R$ 2 mil por dia em que ficou sem o abastecimento, mas cabe recurso à decisão.

De acordo com a decisão, o pagamento da indenização deverá ser feito a partir do dia 1º de dezembro deste ano. Em nota, a Fundação Renova afirmou que está ciente da determinação judicial, mas disse que a sentença ainda está em análise.