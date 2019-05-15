Home
O enterro de ciclista assassinado durante assalto em ponte de Vitória

Ciclistas fizeram um corredor com as bicicletas para o cortejo passar; sob aplausos e muita emoção, familiares e amigos carregaram o caixão de Carlos Renato