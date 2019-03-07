Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Colatina

O dia em que vizinha foi morta ao tentar separar briga de casal no ES

No dia 6 de março de 1969, mulher teve cabeça partida ao meio após um golpe de machado
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

06 mar 2019 às 21:12

Publicado em 06 de Março de 2019 às 21:12

Caso aconteceu em 6 de março de 1969 em Colatina Crédito: Ilustração | Amarildo
Há 50 anos, o jornal A Gazeta noticiou um crime brutal que chocou os capixabas. No dia 6 de março de 1969, em uma quinta-feira, durante uma briga de cônjuges em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, uma vizinha foi tentar apartar a discussão e acabou assassinada após ter a própria cabeça partida ao meio com um golpe de machado.
O criminoso, um gari identificado como Dário Rodrigues, de 35 anos, assassinou sua vizinha Antônia Francisca, de 30 anos, a golpes de machado, separando-lhe a cabeça em dois pedaços
Jornal A Gazeta, 6 de março de 1969
O homem foi preso em flagrante por dois soldados, identificados como Manoel Raimundo Gonçalves e João Rodrigues Pimenta.
> O dia em que radialista foi morto durante programa ao vivo no ES
Na noite anterior ao crime, Dário Rodrigues teve um desentendimento com a mulher, Maria de Lourdes Passos, de 28 anos, chegando a agredi-la. Já pela manhã do dia seguinte, os dois voltaram a discutir e, desta vez, Maria buscou ajuda da vizinha, que tentou apaziguar os ânimos entre o casal. Munido de um machado, Dário deu um golpe na cabeça de Antônia, partindo o crânio em dois pedaços.
Jornal A Gazeta do dia 7 de março de 1969 Crédito: Cedoc | A Gazeta
O Secretário de Segurança da época, José Dias Lopes, enviou a ocorrência para um corregedor do local que concluiu o inquérito. 
> Histórias de assombração rondam o Palácio Anchieta
 Esta publicação contou com a colaboração de Anelize Roriz Nunes, do Cedoc da Rede Gazeta 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Colatina espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados