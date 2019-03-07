O dia em que vizinha foi morta ao tentar separar briga de casal no ES

Há 50 anos, o jornalnoticiou um crime brutal que chocou os capixabas. No dia 6 de março de 1969, em uma quinta-feira, durante uma briga de cônjuges em, região Noroeste do Espírito Santo, uma vizinha foi tentar apartar a discussão e acabou assassinada após ter a própria cabeça partida ao meio com um golpe de machado.

O criminoso, um gari identificado como Dário Rodrigues, de 35 anos, assassinou sua vizinha Antônia Francisca, de 30 anos, a golpes de machado, separando-lhe a cabeça em dois pedaços

Na noite anterior ao crime, Dário Rodrigues teve um desentendimento com a mulher, Maria de Lourdes Passos, de 28 anos, chegando a agredi-la. Já pela manhã do dia seguinte, os dois voltaram a discutir e, desta vez, Maria buscou ajuda da vizinha, que tentou apaziguar os ânimos entre o casal. Munido de um machado, Dário deu um golpe na cabeça de Antônia, partindo o crânio em dois pedaços.