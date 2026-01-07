Home
>
Polícia
>
Novo destacamento da Polícia Militar é inaugurado no Bairro da Penha

Novo destacamento da Polícia Militar é inaugurado no Bairro da Penha

Unidade reforça a segurança na região e contou com a presença do governador Renato Casagrande durante a inauguração

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:09

Foi inaugurado, na manhã desta quarta-feira (7), o novo Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha, em Vitória. A unidade é vinculada à 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar.

Recomendado para você

Ação no Córrego Farias tinha como alvo homem investigado por roubos violentos em vários municípios do Norte do ES.

Operação policial termina com suspeito morto e dois presos em Linhares

Funcionário foi flagrado por câmeras de videomonitoramento do estabelecimento e acabou autuado em flagrante por furto

Funcionário de restaurante na Praia do Canto é preso por furtar iPhone de cliente

Unidade reforça a segurança na região e contou com a presença do governador Renato Casagrande durante a inauguração

Novo destacamento da Polícia Militar é inaugurado no Bairro da Penha

Governo inaugura novo DPM no Bairro da Penha

Inauguração do Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha por Ricardo Medeiros
Inauguração do Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha por Ricardo Medeiros
Inauguração do Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha por Ricardo Medeiros
Inauguração do Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha por Ricardo Medeiros
Inauguração do Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha por Ricardo Medeiros
1 de 5
Inauguração do Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha por Ricardo Medeiros

O evento contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, e do secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno. 

Nós já fechamos 2025 com o menor número de homicídios da história do Espírito Santo e vamos iniciar 2026 buscando, de forma muito objetiva e com muita determinação, uma nova redução de homicídios e crimes contra o patrimônio. Essa inauguração é para que possamos continuar um trabalho de pacificação e trazer mais tranquilidade para a comunidade

Renato Casagrande

Governador do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais