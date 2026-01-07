Reforço na segurança

Novo destacamento da Polícia Militar é inaugurado no Bairro da Penha

Unidade reforça a segurança na região e contou com a presença do governador Renato Casagrande durante a inauguração

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:09

Foi inaugurado, na manhã desta quarta-feira (7), o novo Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha, em Vitória. A unidade é vinculada à 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar.

Governo inaugura novo DPM no Bairro da Penha 1 de 5

O evento contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, e do secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno.

Nós já fechamos 2025 com o menor número de homicídios da história do Espírito Santo e vamos iniciar 2026 buscando, de forma muito objetiva e com muita determinação, uma nova redução de homicídios e crimes contra o patrimônio. Essa inauguração é para que possamos continuar um trabalho de pacificação e trazer mais tranquilidade para a comunidade Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta