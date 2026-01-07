Novo destacamento da Polícia Militar é inaugurado no Bairro da Penha

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:09
Foi inaugurado, na manhã desta quarta-feira (7), o novo Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha, em Vitória. A unidade é vinculada à 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar.
Governo inaugura novo DPM no Bairro da Penha
O evento contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, e do secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno.
Renato CasagrandeGovernador do Espírito Santo
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o