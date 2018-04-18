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Tráfico

Nove pessoas são detidas durante operação em Cachoeiro

A ação teve como alvo pessoas ligadas ao tráfico de drogas e suspeitas de tentativas de homicídios

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 13:33
Materiais apreendidos durante operação em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Nove pessoas foram detidas durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar na manhã desta quarta-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A ação teve como alvo pessoas ligadas ao tráfico de drogas e suspeitas de tentativas de homicídios registradas nos últimos meses em alguns bairros.
De acordo com a Polícia Civil, a operação ocorreu após a prisão de cinco homens com cinco armas de fogo no último dia 06 de março no bairro Nossa Senhora da Penha. Continuamos a investigação e as pessoas presas têm ligação com um indivíduo, que tem ligação com homicídios registrados na região. Esses crimes podem estar envolvidos com a guerra do tráfico que se desencadeou em março e abril, contou o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida, Felipe Vivas.
A ação para cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão aconteceu nos bairros Nossa Senhora da Penha, Santa Cecília, Ibitiquara e Village. A operação contou com a participação de 80 policiais. Além dos detidos, foram apreendidos meio tablete de pasta base de cocaína, um revólver calibre 32, diversos celulares, pedras de crack e dinheiro.
Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Nove pessoas são detidas durante operação em Cachoeiro
 

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