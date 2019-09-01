Home
Noite de terror na Grande Vitória: 2 mortos e 3 tentativas de homicídio

Vila Velha registrou três ocorrências entre a noite deste sábado e a madrugada deste domingo

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 12:39

Mortes e tentativas de homicídio em intervalo de nove horas na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Duas pessoas foram assassinadas e três foram vítimas de tentativa de homicídio em um intervalo de apenas nove horas na Grande Vitória. O primeiro crime foi registrado por volta das 20h deste sábado (31) na Serra. Josimar Coutinho Cabral, 18 anos, foi morto na Rua Pau-Brasil, em Feu Rosa.

O município que mais registrou ocorrências dessa natureza foi Vila Velha. Uma mulher de 49 anos foi vítima de bala perdida no bairro Ulisses Guimarães, e em Barramares, uma pessoa não identificada morreu a golpes de faca e a pauladas. Os casos foram registrados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Noite de terror na Grande Vitória - 2 mortos e 3 tentativas de homicídio

A outra tentativa de assassinato ocorreu por volta das 21h na Rua Teólogo G. Barbosa, no bairro Campo Verde, em Cariacica. A vítima seria um homem de 31 anos.

