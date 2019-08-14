Home
>
Polícia
>
Ônibus voltam a circular no ES e com eles os assaltos a passageiros

Ônibus voltam a circular no ES e com eles os assaltos a passageiros

Dois ônibus do Sistema Transcol foram assaltados em Vitória e em Cariacica na noite desta terça-feira (13). Em um dos casos, criminosos estavam com facão