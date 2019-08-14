Passageiros em ônibus do Transcol foram assaltados na noite desta terça-feira (13) em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

greve dos rodoviários, os ônibus voltaram a ser alvos de assaltantes na Grande Vitória. Na noite desta terça-feira (13), 10 passageiros foram rendidos em dois assaltos registrados em Vitória e em Cariacica. Com o retorno de 100% da frota do Sistema Transcol após a, os ônibus voltaram a ser alvos de assaltantes na Grande Vitória. Na noite desta terça-feira (13), 10 passageiros foram rendidos em dois assaltos registrados eme em

Avenida Beira-Mar. Na Capital, Abimael Nascimento Coura, 24 anos, e Gênesson Alves, 32 anos, foram presos após usarem um facão para assaltar dois passageiros em um ônibus do Sistema Transcol no final da noite desta terça-feira (13). De acordo com a polícia, a abordagem criminosa aconteceu na

Your browser does not support the audio element. Ônibus voltam a circular no ES e com eles os assaltos a passageiros

Testemunhas contaram à polícia que Abimael e Gênesson entraram no Transcol no Centro de Vitória. Quando seguiam pela Avenida Beira-Mar, eles anunciaram o assalto e ameaçaram os passageiros com um facão.

A dupla roubou dois celulares e ordenou que o coletivo parasse em frente ao Álvares Cabral. As vítimas desceram em seguida e acionaram a Polícia Militar. A dupla foi presa no bairro Bento Ferreira e levada para a 1ª Delegacia Regional, em Vitória.

Abimael e Gênesson foram autuados em flagrante por roubo mediante grave ameaça e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

CARIACICA

Em Cariacica, um criminoso entrou no Transcol em Cariacica-Sede, pulou a roleta e sentou na parte de trás do coletivo. Quando o veículo seguia pela Rodovia Governador José Sette, no bairro Santa Luzia, o bandido anunciou o assalto, rendeu 15 passageiros e roubou oito celulares.

“Eu estava distraída no ônibus quando o bandido chegou exigindo meu celular. Eu não reagi e entreguei. Já fui assaltada quatro vezes em ônibus, inclusive estava com meus filhos”, disse uma dona de casa de 21 anos que estava no ônibus em Cariacica.

MÉDIA DE UM ASSALTO POR DIA

roubos a coletivos na Grande Vitória ocorrem, em média, uma vez por dia. Nos primeiros 224 dias deste ano foram 220 assaltos registrados. No mesmo período do ano passado foram 329 - uma diferença de 109 assaltos a menos. Números da Polícia Militar mostram que. Nos primeiros 224 dias deste ano foram 220 assaltos registrados. No mesmo período do ano passado foram 329 - uma diferença de 109 assaltos a menos.

Grande Vitória tem média de um assalto a ônibus por dia em 2019 Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo, Moacir Barreto, afirmou que a quantidade de um assalto por dia é uma média esperada pelas forças de segurança do Estado. Segundo ele, acontecem cerca de 22 mil viagens de ônibus por dia na Grande Vitória.