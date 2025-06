Violência

Neto é preso por matar avô a facadas na frente da família no Caparaó do ES

Lauteir Cassine, de 69 anos, foi assassinado em casa, na noite de terça-feira (10); o neto dele, Igor Cassine, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado

Publicado em 11 de junho de 2025 às 10:27

Lauteir Cassine de 69 anos foi morto a facadas Crédito: Polícia Militar/ arquivo familiar

Um jovem de 27 anos foi preso na noite de terça-feira (10), em Santa Clara, no interior de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, por matar a facadas o avô, de 69 anos. A Polícia Militar disse que Lauteir Cassine foi assassinado em casa, na frente da família. A vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada para o hospital de Ibatiba, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi identificado por familiares como Igor Cassine.>

Segundo a Polícia Militar, Igor morava com os avós. A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou com a corporação que a avó do rapaz presenciou o crime. Ela contou que por volta das 17h o marido e uma neta estavam sentados na cozinha, quando o neto chegou da colheita de café e questionou se alguém teria entrado em seu quarto. A mulher disse que, em seguida, o rapaz pegou uma faca e golpeou Lauteir, que estava sentado. >

Após o homicídio, Igor fugiu do local em direção a uma lavoura de café, mas acabou se entregando à Polícia Militar. A faca usada no crime foi encontrada a cerca de 10 metros da residência, para onde o rapaz fugiu. A PM disse que o jovem contou aos militares que atacou a vítima porque o avô o perseguia.

Faca usada no vrime foi apreendida Crédito: Polícia Militar

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no mesmo município. O suspeito do crime foi encaminhado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil disse que Igor foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional. >

