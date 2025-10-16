Homem foi preso

Mulher vai ao trabalho do ex para cobrar pensão e é agredida na Serra

A vítima de 34 anos teve a cabeça batida contra um portão pelo homem de 30 anos; suspeito foi autuado pela Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:44

Uma mulher de 34 anos foi agredida pelo ex-companheiro, de 30, na manhã de quarta-feira (15), em Feu Rosa, na Serra, após ir ao local de trabalho dele para cobrar o pagamento da pensão alimentícia da filha do casal. Ela contou à Polícia Militar (PM) que o suspeito bateu sua cabeça contra um portão. A identidade do homem não será divulgada para preservar a vítima.

Segundo boletim de ocorrência da PM, a vítima relatou que o ex-companheiro não pagava a pensão há mais de um ano. Ao procurá-lo em frente ao trabalho, ela teria tentado conversar sobre a situação, mas ele a mandou embora, ameaçando agredi-la caso insistisse. Ainda de acordo com o registro policial, ao tentar continuar o diálogo, a mulher foi puxada pelos cabelos e teve a cabeça batida contra o portão, ficando com um inchaço na região direita da cabeça.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, autuado em flagrante por lesão corporal e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe.

