Mulher trans é esfaqueada por namorado adolescente em Vitória

Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle) Crédito: Divulgação Polícia Civil

Uma mulher trans, funcionária de um restaurante em Vitória, teria sido esfaqueada pelo namorado, um adolescente de 17 anos, na manhã deste domingo (27), no Centro da Capital. A mulher, segundo a Polícia Militar , afirmou que tinha sido esfaqueada pelo menor, mas que desconhecia a motivação do fato.

De acordo com a corporação, os policiais militares foram acionados para verificar a informação de que teria acontecido uma agressão com arma branca no Centro de Vitória. No local, as equipes da PM e do Samu encontraram uma mulher na sacada de um prédio com algumas lesões e sangue no rosto, dizendo que havia sido esfaqueada.

Quando os policiais iam entrar no prédio, visualizaram a vítima descendo a escada com o possível autor do fato, um adolescente de 17 anos, e o irmão dele de 19. A mulher afirmou que tinha sido esfaqueada pelo menor, mas que desconhecia a motivação. O adolescente confirmou ter esfaqueado a mulher, com a justificativa de que ela estava olhando para ele de maneira estranha. O irmão do menor confirmou a situação e disse que conteve o familiar para que o adolescente não continuasse com o ato.

A mulher foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). A faca foi apreendida. A ocorrência foi entregue na Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).