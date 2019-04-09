Home
Mulher tenta matar marido com facada no pescoço em Mucurici

Suspeita confessou o crime e disse à polícia que esfaqueou a vítima após uma discussão do casal. Ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e levada ao presídio