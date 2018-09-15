Mulher recupera notebook roubado após encontrar produto à venda no ES

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Após ter a casa invadida e bens roubados por criminosos em Cariacica no último mês, uma autônoma de 26 anos, resolveu procurar os pertences por conta própria em sites de compra e venda na internet. Depois de passar um mês procurando anúncios na rede, a mulher conseguiu rastrear o criminoso e, com a ajuda da polícia, recuperar o notebook roubado na tarde desta sexta-feira (14).

De acordo com a vítima, ela e o marido buscavam os pertences na internet todas as noites, quando enfim encontraram um anúncio do notebook. Vimos o anúncio, meu marido entrou em contato com o vendedor e pediu o número de série do aparelho. Quando ele enviou, tivemos certeza que era o nosso computador, contou a autônoma.

Assim que conseguiram rastrear o notebook, a vítima e seu marido foram a uma delegacia de Cariacica para buscar ajuda e conseguir recuperar o aparelho. Fomos à delegacia, mas o policial nos disse que era para a gente marcar um encontro com o vendedor e ele tentaria enviar um policial para nos acompanhar, já que não tinha efetivo suficiente na delegacia, disse.

Indignada com a pouca assistência recebida, a mulher procurou uma outra delegacia da região. No local, foi informada que a delegacia especializada no caso só investiga casos onde o prejuízo da vítima ultrapassa os R$ 95 mil. A vítima procurou na corregedoria auxílio para que seu caso fosse investigado na Delegacia Patrimonial de Vitória.

Quando chegou à Delegacia Patrimonial, a mulher já tinha coletado diversas informações sobre o criminoso. Entregou aos policiais o nome, endereço e fotos do homem que anunciava o notebook roubado em redes sociais e sites de compra e venda. Em menos de 2 dias, os policiais localizaram o criminoso e conseguiram levá-lo para a delegacia.