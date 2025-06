Interdição

CREA-ES recomenda interdição imediata do ginásio Saldanha da Gama em Vitória

Foram constatadas diversas anomalias estruturais que comprometem a estabilidade da edificação e colocam em risco a integridade física de frequentadores e trabalhadores.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) recomendou, nesta quinta-feira (6), a interdição total e imediata do Ginásio Wilson Freitas, situado no Clube de Regatas Saldanha da Gama, no Forte São João, em Vitória. A recomendação foi formalmente encaminhada à Defesa Civil da Capital e à diretoria do clube, após uma vistoria técnica que apontou sérios riscos à segurança do local.>