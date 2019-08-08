Golpe do Salão

Mulher passa 7 horas no salão, não paga conta e vai parar na delegacia

A mulher causou um prejuízo de R$770 para o salão de beleza localizado na Glória, em Vila Velha

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 12:03 - Atualizado há 6 anos

Uma mulher identificada como Neiva Lacerda de Britto, 44 anos, foi detida pela Guarda Municipal de Vila Velha depois de não pagar a conta em um salão de beleza localizado na região do Polo da Glória. Segundo a Guarda, ela causou um prejuízo de R$ 770.

“Ela chegou no salão por volta de 13h e saiu às 21 horas. As funcionárias relataram que ela passou por procedimentos estéticos de depilação, cabelo e uso de produtos de química, o que acabou gerando esse valor de R$ 770", contou o subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha, Patrick Oliveira.

Ainda segundo a Guarda Municipal, uma funcionária do salão chegou a ir na casa da cliente pegar um outro cartão para fazer o pagamento, mas quando chegou no estabelecimento o cartão também foi recusado. Foi neste momento que Neiva ficou alterada com os funcionários do salão e até com os agentes da Guarda Municipal.

O subinspetor Patrick Oliveira relatou à TV Gazeta que Neiva o empurrou, e empurrou a colega dele, além de agredir verbalmente e fisicamente uma outra Guarda Municipal. Por conta disso e da resistência da abordagem, a mulher teve que ser algemada.

Neiva já tinha remarcado atendimento no salão duas vezes só essa semana e foi a primeira vez que procurou atendimento no salão. Funcionários do estabelecimento estiveram no DPJ de Vila Velha para representar contra a cliente.





