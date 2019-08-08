Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Golpe do Salão

Mulher passa 7 horas no salão, não paga conta e vai parar na delegacia

A mulher causou um prejuízo de R$770 para o salão de beleza localizado na Glória, em Vila Velha

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 12:03

Publicado em 

08 ago 2019 às 12:03
Mulher passa 7 horas no salão, não paga conta e vai parar na delegacia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher identificada como Neiva Lacerda de Britto, 44 anos, foi detida pela Guarda Municipal de Vila Velha depois de não pagar a conta em um salão de beleza localizado na região do Polo da Glória. Segundo a Guarda, ela causou um prejuízo de R$ 770.
“Ela chegou no salão por volta de 13h e saiu às 21 horas. As funcionárias relataram que ela passou por procedimentos estéticos de depilação, cabelo e uso de produtos de química, o que acabou gerando esse valor de R$ 770", contou o subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha, Patrick Oliveira.
Ainda segundo a Guarda Municipal, uma funcionária do salão chegou a ir na casa da cliente pegar um outro cartão para fazer o pagamento, mas quando chegou no estabelecimento o cartão também foi recusado. Foi neste momento que Neiva ficou alterada com os funcionários do salão e até com os agentes da Guarda Municipal.
Mulher passa 7 horas no salão, não paga conta e vai parar na delegacia
O subinspetor Patrick Oliveira relatou à TV Gazeta que Neiva o empurrou, e empurrou a colega dele, além de agredir verbalmente e fisicamente uma outra Guarda Municipal. Por conta disso e da resistência da abordagem, a mulher teve que ser algemada.
Neiva já tinha remarcado atendimento no salão duas vezes só essa semana e foi a primeira vez que procurou atendimento no salão. Funcionários do estabelecimento estiveram no DPJ de Vila Velha para representar contra a cliente.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados